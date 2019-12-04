Müge Anlı'da 26 yıl sonra gerçekleşen kavuşmaya gölge düştü |Video 04.12.2019 14:07

Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 4 Aralık canlı yayınında yine ilginç bir olaya tanıklık edildi. Dünkü yayında 26 yaşındaki Ceylan Öztürk annesi ve anneannesiyle yüz yüze gelmişti. 26 yıl sonra gerçekleşen kavuşma hesaplaşmaya döndü. Gerginlik yayın sonunda da devam etti. 3 aylıkken annesi tarafından terk edilen Ceylan, dünkü yayında önce anneannesi Nefise Hanım ardından da annesi Kadriye Gegeroğlu ile karşı karşıya gelmişti. Anne Kadriye Hanım, kızını terk etmesine sebep olarak annesi Nefise Hanım'ı göstermişti.İki kadın arasındaki buzları eritme girişimi bir kez daha sonuç vermedi. Kadriye Gegeroğlu dünkü yayın sonrası annesini görmek istemediğini belirterek sinir krizi geçirdi.