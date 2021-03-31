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ATV CANLI YAYIN İZLE! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün neler yaşanıyor? (31 Mart 2021)

ATV CANLI YAYIN İZLE! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün neler yaşanıyor? (31 Mart 2021)
31.03.2021 10:23
Ana Sayfa 01:18
Mahkemeden HDP'li...
Ana Sayfa 11:02
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te...
Ana Sayfa 03:13
Esnafa yeni destek yolda
Ana Sayfa 02:43
Cepteki tehlike!
Ana Sayfa 00:47
Kurtlar Vadisi'nin yıldızıyla...
Ana Sayfa 00:49
Kamyonet minik Umut’un...
Ana Sayfa 00:28
Arzular şelale!
Ana Sayfa 01:08
Atalay Filiz davasında flaş...
Ana Sayfa 02:27
Ramazan'da toplu teravih...
Ana Sayfa 01:30
Bir dönem fırtınalar estirdi...
Ana Sayfa 00:29
PKK'lı teröristlerin işkence...
Ana Sayfa 03:04
Milli maç ne zaman, saat...

Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (31 Mart 2021) neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı canlı yayınını aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz...


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