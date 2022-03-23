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Yerli otomobil TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım: 160 robot provalara başladı

Yerli otomobil TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım: 160 robot provalara başladı
23.03.2022 12:27 - Son Güncelleme: 23.03.2022 12:27

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Son dakika... Yerli otomobil TOGG gümbür gümbür geliyor. TOGG'un resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Gemlik Tesisimizde çalışmalar planlarımız doğrultusunda devam ediyor. Gövde bölümüne yerleştirilen 160 robot, parçasız provalara başladı" denildi.

Otomobil Videoları

Yerli otomobil TOGG gümbür gümbür geliyor. TOGG'un resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Gemlik Tesisimizde çalışmalar planlarımız doğrultusunda devam ediyor. Gövde bölümüne yerleştirilen 160 robot, parçasız provalara başladı" denildi.

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