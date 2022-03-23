Yerli otomobil TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım: 160 robot provalara başladı

Son dakika... Yerli otomobil TOGG gümbür gümbür geliyor. TOGG'un resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Gemlik Tesisimizde çalışmalar planlarımız doğrultusunda devam ediyor. Gövde bölümüne yerleştirilen 160 robot, parçasız provalara başladı" denildi.
Son dakika... Yerli otomobil TOGG gümbür gümbür geliyor. TOGG'un resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Gemlik Tesisimizde çalışmalar planlarımız doğrultusunda devam ediyor. Gövde bölümüne yerleştirilen 160 robot, parçasız provalara başladı" denildi.
Yerli otomobil TOGG gümbür gümbür geliyor. TOGG'un resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Gemlik Tesisimizde çalışmalar planlarımız doğrultusunda devam ediyor. Gövde bölümüne yerleştirilen 160 robot, parçasız provalara başladı" denildi.