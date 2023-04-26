Ticari Taksi ÖTV indirimi 2023... Esnafa ÖTV muafiyeti müjdesi! Hangi araç, ne kadara inecek | VİDEO

Başkan Erdoğan tarafından yeni müjdeler geldi. Esnaf artık araç yenilemede ÖTV ödemeyecek. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnafımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek" ifadelerine yer verdi. Peki, ÖTV'siz Transporter, Caddy, Crafter ne kadar, kaç TL? ÖTV muafiyeti sıfır araçlarda mı olacak? İşte merak edilenler!

Başkan Erdoğan, Gemlik'teki fabrika temel atma töreni öncesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kendisini karşılayan coşkulu kalabalığa hitap etti. Meydana Togg otomobille gelerek sürpriz yapan Erdoğan karanfil yağmuruna tutuldu. Erdoğan konuşmasında esnafa "Yaparsa Cumhur İttifakı" yapar diye seslenerek esnafa yönelik müjdeler verdi:



Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnafımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek.Evlerde imal ettikleri ürünleri internette ve benzeri platformlarda satanları vergi muafiyeti kapsamına alıyor, muafiyet sınırını da 320 bin liradan 700 bin liraya çıkartıyoruz.Geçtiğimiz yıllarda, yaptığımız bir düzenlemeyle basit usulde vergilendirilen esnafımızın kazançlarını gelir vergisinden istisna tutmuştuk. Yani berber, terzi, bakkal, manav, kasap, taksici, dolmuşçu, servisçi gibi esnafımızdan gelir vergisi almayarak dünyada eşi benzeri olmayan bir düzenleme yapmıştık.Halihazırda 837 bin esnafımız hem gelir vergisi muafiyetinden yararlanıyor hem de KDV ödemiyor. Bu yıl basit usule tabi olma hadlerini yeniden düzenledik, böylece mevcut hadleri aştığı için gerçek usulde vergilendirmeye geçmesi gereken esnafımızın basit usulden yararlanmaya devam etmelerini sağlıyoruz. Ayrıca basit usul dışında kalan 13 büyükşehrimizdeki 80 bin pazarcı esnafımızın kazançlarını da bu istisna uygulamasına dahil ediyoruz. Yeni uygulamanın büyük şehirlerdeki pazarcı esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum."

ÖTV'SİZ VOLKSWAGEN FİYAT LİSTESİ (2023)

Alman devi Volkswagen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) harici fiyatlarını yayımladı. 2023 Nisan fiyat listesine göre yüzde 1, yüzde 4 ve yüzde 9 arasında ticari araçlarda vergi oranları değişiklik gösteriyor. En çok tercih edilen Caddy modelinde ise ÖTV tutarı 17 bin lira ile 95 bin lira arasında değişiyor.

ÖTV'SİZ CADDY, TRANSPORTER, POLO, GOLF, PASSAT NE KADAR?

Caddy modelleri ÖTV tutarları şöyle:

122 PS Style DSG: 95.364 TL

122 PS Life: 78.618 TL

122 PS Life DSG: 85.084 TL

122 PS Impression: 73.146 TL122 PS Impression DSG: 78.010 TL

Cargo 122 PS: 17.046 TL

Cargo 122 PS DSG: 18.415 TL

Cargo Maxi 122 PS: 17.275 TL

Cargo Maxi 122 PS DSG: 18.644 TL

Transporter modelleri ÖTV tutarları şöyle:

Transporter City Van Standart Şasi: 85.195 TL

Transporter City Van Uzun Şasi: 89.506 TLTransporter Panel Van Standart Şasi: 20.257 TL

Transporter Panel Van Uzun Şasi: 21.463 TL

Transporter Panel Van Uzun Şasi 150 PS: 22.359 TL

Transporter Pikap Uzun Şasi Tek Kabin: 20.990 TL

Transporter Pikap Uzun Şasi Çift Kabin: 22.213 TL

Otomobilini veya ticari aracını yenilemek isteyen esnaf sadece KDV ödeyerek sıfır araca sahip olacak. 2023 yılında uygulanan ÖTV oranlarına göre uygulama şu şekilde yapılıyor:

1600cc'ye kadar oranlar:

HESAP 1:

Aracın satış bedeli: 600.000 TL

Aracın vergisiz bedeli: 282.486 TL (matrah)

ÖTV oranı: Yüzde 80

ÖTV tutarı: 225.989 TL

KDV oranı: Yüzde 18

KDV tutarı: 91.525 TL

Esnafın ödeyeceği KDV: 50.848 TL

Esnafın ödeyeceği tutar: 333.334 TL

Esnafın cebinde kalan: 266.666 TL

HESAP 2:

Örneğin satış fiyatı 500 bin TL olan bir otomobilde esnafın kazancı şöyle hesaplanacak:

Aracın satış bedeli: 500.000 TL

Aracın vergisiz bedeli: 235.405 TL (matrah)

ÖTV oranı: Yüzde 60

ÖTV tutarı: 141.243 TL

KDV oranı: Yüzde 18

KDV tutarı: 67.797 TL

Esnafın ödeyeceği KDV: 42.373 TL

Esnafın ödeyeceği miktar: 277.778 TL

Esnafın cebinde kalan: 222.222 TL

HESAP 3:

Örneğin satış fiyatı 400 bin TL olan bir otomobilde esnafın kazancı şöyle hesaplanacak:

Aracın satış bedeli: 400.000 TL

Aracın vergisiz bedeli: 188.324 TL (matrah)

ÖTV oranı: Yüzde 50

ÖTV tutarı: 94.162 TL

KDV oranı: Yüzde 18

KDV tutarı: 50.848 TL

Esnafın ödeyeceği KDV: 33.899 TL

Esnafın ödeyeceği miktar: 222.223 TL

Esnafın cebinde kalan: 177.777 TL