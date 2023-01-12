Sıfır otomobil ve ikinci el araç satışında fırsatçılara geçit yok! Bakanlık harekete geçti

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sıfır kilometre ve ikinci el araç piyasasının dengesini bozduğu iddia edilenler hakkında inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirdiğini bildirdi.

Muş, sosyal medya hesabından, araç piyasasında yaşanan temin sorununa ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakanlık olarak harekete geçtiklerine işaret eden Muş, "Sıfır kilometre ve ikinci el araç piyasasında darlık yaratmak, piyasa dengesini bozmak ve tüketicinin mallara ulaşmasını engellemek amacıyla faaliyet yürüttüğü iddia edilenler hakkında inceleme yapmak üzere Bakanlığımız müfettişleri görevlendirilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.



BAYİLERDE SIFIR ARAÇ YOKLUĞU

Bayilerde sıfır araç bulunamamasından dolayı ikinci el piyasasında hareketlilik yaşanmıştı. Otomobil alacak vatandaşlar, bayilerde istedikleri otomobili bulanmayınca ikinci el piyasasına yöneliyor.

Oto galerici Murat Açıkgöz, "Arabaların fiyatları hızla yükselmeye devam ediyor. Araçlara karşı anormal bir talep var. Bayilerde de araba yok, geçen seneki gibi ikinci el araç sıfırdan daha fazlaya satılıyor. Bu yüzden de talep çok fazla" dedi.

"2019 VE ÜZERİ MODELLERİN SATIŞI ÇOK HIZLI İLERLİYOR"

Vatandaşların ikinci ele rağbet gösterdiğini ifade eden Açıkgöz, "İnsanlar 'Bugün arabayı almazsam yarın daha pahalı olacak' diye düşünüyor. Bu yüzden de zaman kaybetmeden almayı düşünüyorlar."

"En çok modelli araçların satışı oluyor. 2019 ve üzeri modellerin satışı çok hızlı ilerliyor. Marka model hiç fark etmiyor. 500 bin liralık araba da satılıyor, 1.5 milyon liralık arabalar da satılıyor. Hepsi satılıyor" ifadelerini kullandı.