Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programı ile canlı yayınla ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Hatipoğlu, Oruçluyken kaşa dövme yaptırmak caiz mi? sorusunu yanıtladı...
Oruçluyken kaşa dövme yaptırmak caiz mi?
13.05.2020 09:47
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