RAMAZAN İMSAKİYE
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Oruçluyken kaşa dövme yaptırmak caiz mi?

Oruçluyken kaşa dövme yaptırmak caiz mi?
13.05.2020 09:47

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programı ile canlı yayınla ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Hatipoğlu, Oruçluyken kaşa dövme yaptırmak caiz mi? sorusunu yanıtladı...


Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru Videoları