RAMAZAN İMSAKİYE
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"Abdest aldıktan sonra oje sürdüm, namazım geçerli mi?"

13.05.2020 09:48

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programı ile canlı yayınla ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Hatipoğlu, "Abdest aldıktan sonra oje sürdüm, namazım geçerli mi?" sorusunu yanıtladı...


Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru Videoları