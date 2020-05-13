13.05.2020 09:50

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programı ile canlı yayınla ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Hatipoğlu, "Oruç tutamayanlar fidyelerini kime ve nasıl vermelidir?" sorusunu yanıtladı...