RAMAZAN İMSAKİYE
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Oruç tutamayanlar fidyelerini kime ve nasıl vermelidir?

Oruç tutamayanlar fidyelerini kime ve nasıl vermelidir?
13.05.2020 09:50

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programı ile canlı yayınla ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Hatipoğlu, "Oruç tutamayanlar fidyelerini kime ve nasıl vermelidir?" sorusunu yanıtladı...


Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru Videoları