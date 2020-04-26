ABD'de Jennifer Grout isimli genç kadın yıllar önce katıldığı bir müzik yarışmasıyla adını duyurmuştu. Daha önce okuduğu Bakara Suresi’nin 255. ayeti olan 'Ayet-el Kürsi'yi okuduğu video ile dikkat çeken genç kadın bu kez de Kur'an-ı Kerim tilavetiyle kendisini dinleyenleri mest etti. Atv ekranlarında yayınlanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile iftar programında Jennifer Grout'un bu videosu yayınlandı. İşte o anlar...
Nihat Hatipoğlu programda paylaştı: Jennifer Grout'tan Kur'an-ı Kerim tilaveti
26.04.2020 23:39
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