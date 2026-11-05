Müge Anlı İle Tatlı Sert'te 2005 yılındaki emniyet ifadesi açıldı: Meral Hanım "Hatırlamıyorum" dedi
atv ekranlarının fenomen gündüz kuşağı programı Müge Anlı İle Tatlı Sert’te yine tansiyon yükseldi. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, stüdyo konuğu Meral Hanım’ın 2005 yılında emniyette verdiği resmi ifadeleri canlı yayında tekrar gündeme getirdi. Meral Hanım ise olayın üzerinden uzun yıllar geçtiğini, bazı detayları anımsamadığını belirterek hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Müge Anlı ile Tatlı Sert