Üvey anneanne canlı yayında...

RAMAZAN İMSAKİYE
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Özlem Hanım, Halil Bey'e hiç hanım bulamadıklarını, Antep'te adetin böyle olduğunu, oradan kız baktıklarını anlatıp böyle kızlarımız Antep'te oldukları için oradan kız aradık söyleminde bulundu. 2017 yılında kız aramak için Antep'e gittiklerini iddia eden Özlem Hanım, orada 20.000 TL dolandırıldıklarını, kızın gelmediğini belirtti. Halil Bey'in babasına, baba bir kız varmış aracıları 20.000 TL istiyor dediğini, kendisinin ise bunu duyunca bir sorgulatayım dediğini aktaran Özlem Hanım, eşi Hacı Bey'e danıştığını, sonra aracıyı arayıp kız sorduklarını söyledi.


Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları