Müge Anlı’da 44 yıllık yuva çatırdadı: Seyhan Bülbül’ün "Yasak Aşk" iddiası şok yarattı

Programda dile getirilen iddialara göre Seyhan Bülbül, kendisinden yaşça küçük Ayten Yılmaz uğruna evini terk ederek kredi çekip tüm mal varlığını kaybetme noktasına geldi. Ailesinin "Büyü yapıldı, kandırıldı" feryatlarına karşın canlı yayına bağlanan Ayten Yılmaz tüm suçlamaları reddederek olayın bambaşka bir boyutu olduğunu savundu. Milyonların kilitlendiği yayında, 44 yıllık bir evliliğin nasıl bu noktaya geldiği ve kaybolan paraların akıbeti tartışılırken; Müge Anlı’nın titiz incelemesiyle gerçeklerin peşine düşüldü.