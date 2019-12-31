Rahmi Özkan Sevgi İzi sözünü tuttu! Canlı yayında kahkaha tufanı 31.12.2019 12:20

Müge Anlı canlı yayınında avukat Rahmi Özkan sevgi izi yaptırdı. Atv ekranlarında 12 sezondur sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı'nın avukatı Rahmi Özkan, geçtiğimiz günlerde 13 yaşındaki torunu Deha Uğur Özkan'ı akciğer kanseri nedeniyle kaybetmişti. Zor günler geçiren avukat Rahmi Özkan, Müge Anlı canlı yayınına bir süre katılmamış ve sevenlerini merak ettirmişti. 4 gün sonra programa geri dönen Rahmi Özkan'ın ağladığı anlar yürekleri dağlamış, Müge Anlı avukat Rahmi Özkan'ı teselli etmişti. Yılın son günü olan 31 Aralık Müge Anlı canlı yayınında avukat Rahmi Özkan, sevgi izi yaptırdı. Müge Anlı'nın hayata geçirdiği Sevgi İzi projesi vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Müge Anlı tarafından başlatılan proje, özellikle kaybolan Alzheimer hastaları, engelli vatandaşlar ve çocukların bulunmasını kolaylaştırmada oldukça önemli bir yere sahip. Sevgi izi nedir? Sevgi izi nasıl yaptırılır? İşte merak ettiğiniz sorularının cevabı Müge Anlı canlı yayınında!

Müge Anlı canlı yayınında avukat Rahmi Özkan sevgi izi yaptırdı. Önceki gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yılın son gününde sevgi izi yaptırmak istediğini belirten Rahmi Özkan, canlı yayında milyonlara örnek oldu. Rahmi Özkan'ın sevgi izi yaptırdığı anlar Müge Anlı canlı yayınında kahkaha dolu anlara neden oldu.

Rahmi Özkan Müge Anlı'da sevgi izi yaptırdıktan sonra Psikiyatrist Arif Verimli, "Acı var mı?" sorusunu yöneltince Rahmi özkan'ın cevaıyla kahkaha tufanı koptu. Rahmi Özkan, Müge Anlı'yı göstererek, "Böyle kirvem olunca acı macı kalmadı bende" sözleriyle herkesi güldürdü.