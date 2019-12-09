Müge Anlı'da agızları açık bırakan olay! Kızını 20 bin liraya sattığı adamın yengesini kaçırdı 09.12.2019 12:57

Müge Anlı canlı yayınında şoke eden gelişme yaşandı! Sema Gümüş, Müge Anlı canlı yayınına çıkarak anlattıklarıyla herkesin ağzını açık bıraktı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ilşe buluşan Müge Anlı, bugünkü programı Yasin Aydın'ın Müge Anlı şarkısıyla açmış ve yayına keyifle başlamıştı ancak ilerleyen dakikalarda Sema Gümüş'ün kocası hakkında duydukları karşısında çileden çıktı. Sema Gümüş, eşinin ıssız bir yerde kendisini tornavidalamaya çalıştığını ve boşanmak istediğini belirtti. 9 Aralık Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına telefonla bağlanan Sema Gümüş ve Bekir Gümüş'ün kızı Keder, anlattıklarıyla hem stüdyodaki hem de ekranı başındaki izleyicilere şok yaşattı. İşte 9 Aralık Müge Anlı'da yaşananlar!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeni bir olay daha izleyicilerle buluştu. 5 çocuk annesi Semra Gümüş, kocası ile ilgili canlı yayında çarpıcı iddialarda bulundu.

Kocaeli'de yaşayan Semra Gümüş, kocası ve kayınbiraderinin eşi hakkında önemli bir iddiayı canlı yayında açıkladı. Gümüş, kocası 38 yaşındaki Bekir Gümüş'ün kardeşinin Suriyeli 25 yaşındaki eşinin kaçırdığını iddia etti. Müge Anlı ise kesin olup olmadığını Semra Gümüş'e sordu. Gümüş, ise olayın kesin olduğunu ikisinin kendisini telefonla arayıp görüştüklerini belirtti.

Bekir Gümüş'ün kızı Keder, Müge Anlı canlı yayınına telefon bağlantısı ile katıldı. Keder, babasının kendini 20 bin lira başlık parası ile sattığını o para ile ise yengesiyle kaçtığını öne sürdü.

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına Bekir Gümüş'ün kardeşi Orhan Gümüş de telefon bağlantısı ile canlı yayına bağlandı. Orhan Gümüş, bu olayın kendilerini psikolojik olarak yıprattığını belirtti.

Semra Gümüş, kocasının kendisini tornavida ile işkence etmeye çalıştığını şu sözleri ile iddia etti; "Beni ıssız bir yere götürüp tornavidalamaya çalıştı" Gümüş, kocasından boşanmak istediğini canlı yayında söyledi.