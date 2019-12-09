Müge Anlı'yı canlı yayında çileden çıkaran olay! Kızını sattı, eşini tornavidalamaya çalıştı ve yengesiyle...
Müge Anlı canlı yayınında şoke eden gelişme yaşandı! Sema Gümüş, Müge Anlı canlı yayınına çıkarak anlattıklarıyla herkesin ağzını açık bıraktı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ilşe buluşan Müge Anlı, bugünkü programı Yasin Aydın'ın Müge Anlı şarkısıyla açmış ve yayına keyifle başlamıştı ancak ilerleyen dakikalarda Sema Gümüş'ün kocası hakkında duydukları karşısında çileden çıktı. Sema Gümüş, eşinin ıssız bir yerde kendisini tornavidalamaya çalıştığını ve boşanmak istediğini belirtti. 9 Aralık Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına telefonla bağlanan Sema Gümüş ve Bekir Gümüş'ün kızı Keder, anlattıklarıyla hem stüdyodaki hem de ekranı başındaki izleyicilere şok yaşattı. İşte 9 Aralık Müge Anlı'da yaşananlar!
Müge Anlı canlı yayında Sema Gümüş'ün eşi Bekir Gümüş hakkında duydukları karşısında çileden çıktı! Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan ve birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran başarılı sunucu Müge Anlı'nın programında bugün, akılalmaz bir olaya şahitlilk edildi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına Bekir Gümüş'ün kardeşi Orhan Gümüş de telefon bağlantısı ile canlı yayına bağlandı. Orhan Gümüş, bu olayın kendilerini psikolojik olarak yıprattığını belirtti. Semra Gümüş, kocasının kendisini tornavida ile işkence etmeye çalıştığını şu sözleri ile iddia etti; "Beni ıssız bir yere götürüp tornavidalamaya çalıştı" Gümüş, kocasından boşanmak istediğini canlı yayında söyledi.