Müge Anlı'yı canlı yayında çileden çıkaran olay! Kızını sattı, eşini tornavidalamaya çalıştı ve yengesiyle...

Müge Anlı canlı yayınında şoke eden gelişme yaşandı! Sema Gümüş, Müge Anlı canlı yayınına çıkarak anlattıklarıyla herkesin ağzını açık bıraktı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ilşe buluşan Müge Anlı, bugünkü programı Yasin Aydın'ın Müge Anlı şarkısıyla açmış ve yayına keyifle başlamıştı ancak ilerleyen dakikalarda Sema Gümüş'ün kocası hakkında duydukları karşısında çileden çıktı. Sema Gümüş, eşinin ıssız bir yerde kendisini tornavidalamaya çalıştığını ve boşanmak istediğini belirtti. 9 Aralık Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına telefonla bağlanan Sema Gümüş ve Bekir Gümüş'ün kızı Keder, anlattıklarıyla hem stüdyodaki hem de ekranı başındaki izleyicilere şok yaşattı. İşte 9 Aralık Müge Anlı'da yaşananlar!

09.12.2019 12:44 - Son Güncelleme: 09.12.2019 13:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





