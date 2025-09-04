Müge Anlı'da sır ölüm! Birol Dovanbek'in ölümünde yeni detaylar... ''Babası cenazesine de gelmedi''
Birol Dovanbek’in cenazesi sonrası aile içindeki çelişkili açıklamalar dikkat çekti. Anne, oğlunun ölümünden haberdar edilmediğini söylerken; şüpheli baba Cemal Dovanbek ise “istenmediğim için cenazeye gitmedim” dedi.
Babanın, oğlunun cenazesini Ankara'ya neden götürmediği konuşuldu. Birol Dovanbek'in annesi, oğlunun öldüğünü bile kendisine söylenmediği söyledi. Baba, kendisinin istenmediği için cenazeye gitmediği ifade etti.