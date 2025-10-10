PODCAST CANLI YAYIN
Erkan Ordu, Müge Anlı'da gerçek ailesini arıyor

21 yaşındaki Erkan Ordu, katıldığı televizyon programında biyolojik ailesini bulmak için yardım istedi. Küçüklüğünden bu yana büyüten anne ve babasının yaşadığı kavga, Erkan’ın hayatında derin bir kırılma noktası oldu. Bu tartışmalar sırasında kendisine evlatlık verildiğini öğrenen genç, “Gerçek ailemi tanımak istiyorum” diyerek Türkiye’nin gündemine oturdu.

21 yaşındaki Erkan Ordu programa biyolojik ailesini bulmak için geldi. Büyüten anne ve babasının kavgası arasında gerçek ailesini arayan Erkan'ın ''2004 yılında Isparta Devlet Hastanesi'ne bırakıldı, annesinin adı Ayşe'' olduğu öğrenildi.

