Müge Anlı yayınladı Aleyna Şeker bulundu! ''Fotoğrafı gören polisler dışarı çıktıklarında...''

Aleyna Şeker bulundu mu? Müge Anlı Aleyna Şeker olayında son durum gündemdeki konulardan birisi oldu. Müge Anlı Aleyna Şeker bulundu mu sorusuna arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. Engelli Aleyna Şeker, Aksaray'da ortaya çıktı. 4 gündür kayıp olan Şeker'in İshak isimli biriyle olduğu öğrenildi. Müge Anlı canlı yayında güzel haberi ''Fotoğrafını görmüşler ekipler dışarı çıkmışlar bunlarla karşılaşıp gözaltına almışlar'' diyerek açıkladı. İşte Aleyna Şeker olayı hakkında son bilgiler!

Müge Anlı Aleyna Şeker olayı son günlerin en çok merak edilen konularından birisi oldu. Aleyna Şeker bulundu mu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Aleyna Şeker olayı hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. İşte Aleyna Şeker olayının detayları!

ALEYNA ŞEKER BULUNDU MU?

Aleyna Şeker 4 gün önce Ankara'da kayboldu. Yüzde 67 zihinsel ve fiziksel engelli olan kızının çocuk gibi olduğunu ifade eden babası, Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

Şüphelendiği kişide sadece bir kişinin ekli olduğunu söyleyen acılı baba, 30 -35 yaşındaki Poyraz K. isimli birini işaret etti. Haberler ardından şüpheli kişinin sosyal medya hesabını kapattığı ortaya çıktı.

"Sana kadınlık yapamaz. Ona ben hem annelik hem de babalık yapıyorum. " sözleriyle kızını kaçıran kişiye seslendi.

Engelli Aleyna Şeker, Aksaray'da ortaya çıktı. 4 gündür kayıp olan Şeker'in İshak isimli biriyle olduğu öğrenildi.