Müge Anlı CANLI YAYIN ATV İZLE 24 Mayıs ATV YOUTUBE linki! Uysal çifti cinayetinde adalet zamanı

Müge Anlı canlı yayınında bugün, (24 Mayıs 2021) neler yaşanıyor? Tüyler ürperten olaylar, eski eşten itiraf gibi açıklamalar... O gece o arabada kim vardı? Mavi varille mi tehdit etti? Aynı şehirdeki 3 kadının akıbeti... Eşinin sözde amcasıyla kaçtı, canlı yayında sözleriyle herkesi şoke etti! Durmadan değişen kararlar... Ailesini mi seçti sözde amcayı mı tercih etti? Seda Aksu hakkında çarpıcı gelişme canlı yayında... Ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya attı, 2 bin lira için çifte cinayet! Mahkemede ne söyledi, kendini nasıl savundu? Zeliha - Cevdet Uysal çiftinin davasında neler yaşandı? Sevgilisini yanına taşındı kayıplara karıştı! 45 yaşındaki kaına ne oldu? İddialar ve suçlamalar... Fatma Öz'ün şüpheli kaybı ve daha fazlası Atv Müge Anlı canlı yayınında...