Müge Anlı Canlı İzle 6 Mayıs 2021 ATV CANLI YAYIN! Nezen cinayeti ve Lütfiye Gündüz kaybı! İlişki ağı çözülüyor...

Müge Anlı Canlı İzle 6 Mayıs 2021 ATV CANLI YAYIN! Müge Anlı canlı yayınında bugün, (6 Mayıs 2021) Nevşehir'de iç içe geçmiş iki olay! İlişkiler çözülüyor, gerçekler açığa çıkıyor! 8 yıl önce kim neden suçladı, Ahmet Taşkın kendini nasıl savundu? Eski kocası mı öldürdü sevgilisi mi ortadan kaldırdı? Şüpheli kilit isim Ahmet Taşkın... İnanılmaz bağlantılar... 8 yıl sonra açığa çıkan ilişkiler Nezen Germiyen Cinayeti ve Lütfiye Gündüz kaybı ve iki olay arasındaki bağlantı Atv canlı yayınında... 15 yaşında kayıp bir kız kaçırıldı iddiası... Endişeli bir aile Yazgül İnan 31 Mart'tan bu yana nerede? Askere gidecekti bir anda kayıplara karıştı! 21 yaşındaki Abdül Samet Akdağ'ın kaybı ve daha fazlası Atv Müge Anlı canlı yayınında...

Müge Anlı canlı yayını ve son bölümünü aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz... Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (6 Mayıs) neler yaşandı? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...