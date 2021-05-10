RAMAZAN İMSAKİYE
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Müge Anlı canlı yayın! ATV 10 Mayıs (Bugün) izle! Nezen Germiyen ve Lütfiye Gündüz'ün katili kim?

Müge Anlı canlı yayın! ATV 10 Mayıs (Bugün) izle! Nezen Germiyen ve Lütfiye Gündüz'ün katili kim?
10.05.2021 10:41
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Müge Anlı canlı yayınında bugün, (10 Mayıs 2021) neler yaşanıyor? Öldürülen 13 yaşında bir kız, kayıplara karışan 4 çocuk annesi... Nezen Germiyen ve Lütfiye Gündüz'ü kim neden ortadan kaldırdı? 36 gün sonra bulundu eve dönmek istemedi. Canlı yayında operasyon, hareketli anlar... Samsun'da bulunan kayıp kızla ilgili sıcak gelişme! Askere gidecekti postaneye diye çıktı ortadan kayboldu. 21 yaşındaki Abdül Samet Akdağ'dan son dakika haberi ve daha fazlası Atv Müge Anlı canlı yayınında...


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