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Müge Anlı ATV CANLI YAYIN İZLE 21 Haziran! Son dakika: Necla ve Metin Büyükşen çiftinin katili kim?

Müge Anlı ATV CANLI YAYIN İZLE 21 Haziran! Son dakika: Necla ve Metin Büyükşen çiftinin katili kim?
21.06.2021 10:50
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Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (21 Haziran 2021) neler yaşanıyor? Fabrikadaki arkadaş cinayeti! Çuvala koyup kuyuya attı! 'Kardeşim' diyordu cinayeti itiraf etti! Bahriyar Akçay cinayetinde sıcak gelişmeler... Necla ve Metin Büyükşen çifti 3 Eylül 2018 tarihinde evlerinde korkunç bir cinayete kurban gitti. Konya'da katledilen karı-kocanın katili kim? Cinayetin ardından geçen 2 buçuk yıl içinde neler oldu? Çiftin oğlu Osman Büyükşen Müge Anlı canlı yayınında!


Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (21 Haziran) neler yaşandı? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

Müge Anlı canlı yayını ve son bölümünü aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz...

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE - TIKLA

Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları