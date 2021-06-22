Haberler Video Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Cinayet ''Mehir'' yüzünden mi işlendi? Büyükşen çiftinin sır ölümü!

Cinayet ''Mehir'' yüzünden mi işlendi? Büyükşen çiftinin sır ölümü!

Cinayet ''Mehir'' yüzünden mi işlendi? Büyükşen çiftinin sır ölümü!
22.06.2021 16:34
Ana Sayfa 02:04
Gasp dehşetinde detaylar...
Ana Sayfa 03:51
Lütfü Türkkan’ın çiftliğindeki...
Ana Sayfa 13:10
Sergen Yalçın Beşiktaş'tan...
Ana Sayfa 01:12
Ümraniye'de çıkan yangından en...
Ana Sayfa 04:39
Su yüzeyini kapladılar! Bölge...
Ana Sayfa 01:03
ABD'den Türkiye'ye kritik...
Ana Sayfa 01:38
CHP'li başkandan baltayı taşa...
Ana Sayfa 00:51
Aşılamada yaş sınırı 25'e...
Ana Sayfa 02:54
Ekonomiye güven artıyor! Artış...
Ana Sayfa 00:37
Borsa İstanbul'da son durum...
Ana Sayfa 05:25
850 bin esnaf borç yükünden...
Ana Sayfa 01:23
ABD'den flaş SBK adımı!

Hatice Hanım, o gün cenazeyi duyunca gittiklerini, gece Büşra Hanım'ın geldiğini, akrabaların Büşra Hanım'ı sakinleştireceklerini ama Büşra Hanım'ın çok sakin olduğunu, olayı anlatınca da maskeli geldi, babasını öldürdüğünü, annesinin de katille mücadele edip "Ben seni biliyorum kara köpek" dediğini anlattı. Akrabaların Büşra Hanım'a sen ne kadar sakinsin, sanki hikaye anlatıyorsun dediğini, Büşra Hanım'ın da neden böyle sakinim bilmiyorum dediğini aktaran Hatice Hanım, kendilerinin bile televizyonun karşısında duramadığını, artık Büşra Hanım'ın doğruları söylemesini, son raddeye geldiğini söyledi.


Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları