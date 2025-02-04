Menekşe Güven’in kaybı: ’’Kocam beni sattı’’

Betül, Linde ve Nurcan kardeşler, 2006 yılında Şırnak'ın İdil ilçesinden kaybolan anneleri Menekşe Güven'i bulmak için Müge Anlı'nın stüdyosuna başvurdu. Kaybolduğunda 28 yaşında olan ve 19 yıldır akıbeti belirsiz kalan Menekşe Güven hakkında önemli bir iddia ortaya atıldı. Programı izleyen bir kişi, Menekşe ile Irak'ta tanıştığını belirterek, "Bana eşinin kendisini sattığını söyledi" ifadelerini kullandı. Diğer yandan, Menekşe'nin kaybolmasıyla bağlantılı olduğu düşünülen kocası Ali Şakar'ın yanından başka kadınların da kaybolduğu ortaya çıktı. Bu gelişmeler, olayın gizemini daha da derinleştirdi.