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Batı Şeria'da hayvan zehirleme provokasyonu: Perde arkasından işgalci siyonistler çıktı

Batı Şeria'da hayvan zehirleme provokasyonu: Perde arkasından işgalci siyonistler çıktı

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İşgal altındaki Batı Şeria'da, Ramallah yakınlarındaki el-Mugayyir köyünde yüzü maskeli bir kişinin İsrailli yerleşimcilere ait hayvanlara bir madde verdiği görüntüler sosyal medyada yayımlandı. Filistinli kaynaklar olayın Filistinlileri suçlamak ve yeni saldırılara zemin hazırlamak amacıyla gerçekleştirildiğini öne sürerken, İsrail ordusu ve polisinden henüz resmî açıklama yapılmadı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Dünya

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