Müge Anlı'daki Turgut Özyürek'in katili her şeyi itiraf etti! 9 kez evlenen eşi Necla meğer...
Müge Anlı'da son dakika Turgut Özyürek gelişmesi! Atv ekranlarında hafta içi her gün saat 10.00'da izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, 26 Kasım canlı yayınında Turgut Özyürek'in katilini açıkladı! 8 yaşındaki Turgut Özyürek, 18 Ekim tarihinde kayboldu. Kayıp Turgut Özyürek, eşi Necla Özyürek'le birlikte Manisa Ahmetli'de yaşıyordu. Son dönemde kanser hastalığıyla mücadele verdiği bilinen Turgut Özyürek'in eşi Necla Hanım hakkında ortaya çıkan gerçekler şoke etmişti. Daha önce 7 kişiyle evlendiği bilinen Necla Hanım'ın 9 kişiyle birlikte olduğu ortaya çıktı. Turgut Özyürek'in katilinin ise geçtiğimiz gün Müge Anlı canlı yayınında adı geçen kişi olduğu tespit edildi. Müge Anlı'nın aktardığı son dakika gelişmesiyle herkes şaşırdı. İşte Müge Anlı'daki Turgut Özyürek olayının detayları...
Müge Anlı Turgut Özyürek'in katilini canlı yayında açıkladı! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Manisa'nın Ahmetli ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Turgut Özyürek'in eşi Necla Hanım hakkında ortaya atılan iddiaların ardından emniyet düğmeye bastı. İşte 26 Kasım Müge Anlı'da son dakika Turgut Özyürek - Necla Özyürek gelişmesi!
Müge Anlı, canlı yayında Turgut Özyürek'in katilinin, Necla Hanım'ın evinde sakladığı Hayrettin Bey olduğunu aktardı. Geçtiğimiz gün Müge Anlı canlı yayınına bağlanan bir kişi, kardeşinin Necla Hanım'ın evinde kaldığını, Necla Hanım'ın onu zorla tuttuğunu, dışarı çıkmasına izin vermediğini ileri sürmüştü. Telefonla bağlanan izleyicinin sözleri üzerine bu kişinin 1986 doğumlu Hayrettin adında bir şahıs olduğu tespit edildi. Emniyet güçleri Hayrettin Bey ile görüşmelerinde verdiği çelişkili ifadeler sonucunda gözaltı kararı çıkardı.
Gözaltına alınan Hayrettin Bey cinayeti itiraf etti: Ben Necla'ya aşık olduğum için öldürdüm onu. Necla bana, Ben boşanmak istiyorum ama bu adam benden boşanmıyor, bir de tarlalar var. Eğer boşanırsam tarlalardan pay da alamam. en iyisi sen bunu öldür hem tarladan hakkımı alayım hem de biz birlikte olabilelim.' dedi. Ben de öldürdüm.
MÜGE ANLI'DAKİ TURGUT ÖZYÜREK OLAYININ DETAYLARI
Turgut Özyürek'in, Necla Özyürek'le yaptığı evlilik, 2.evliliği oluyor. Turgut Bey, ilk evliliğini gençken yapmış ve eşinden ayrılmış. 2018 yılında Necla Hanımla tanışmış ve onunla evlenmeye karar vermiş. Ancak Turgut Bey'in, kardeşleri bu evliliğe sıcak bakmadılar. Çünkü Turgut Bey'in rahatsızlığı, kardeşleri tarafından evliliği yönünde engel teşkil ediyordu. Bununla birlikte kardeşlerini rahatsız eden başka bir konu daha vardı. Turgut Bey'in bir evi vardı. Necla Özyürek'le evlenmeden önce evini satıp, gelen parayla eşine ziynet eşyaları almıştı. Bunun yanı sıra tedavi gördüğü için engelli maaşı alan 58 yaşındaki adam, maaş kartını da eşi Necla Özyürek'e bırakmıştı. Yaşanan olaylar silsilesinin ardından Turgut Bey'in kardeşleri kendisi ve eşiyle görüşmeme kararı aldılar…