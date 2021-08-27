Haberler Medya Videoları Çılgın Bediş'in Banu'su öyle böyle değişmedi gören dönüp bir daha baktı! Son haliyle şaşırtan Sonay Aydın şimdilerde bakın ne yapıyor

Çılgın Bediş'in Banu'su öyle böyle değişmedi gören dönüp bir daha baktı! Son haliyle şaşırtan Sonay Aydın şimdilerde bakın ne yapıyor

Çılgın Bediş'in Banu'su öyle böyle değişmedi gören dönüp bir daha baktı! Son haliyle şaşırtan Sonay Aydın şimdilerde bakın ne yapıyor
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Çılgın Bediş'in Banu'su öyle böyle değişmedi, ünlü ismi gören dönüp bir daha baktı! Son haliyle şaşırtan Sonay Aydın'ın şimdilerde ne yaptığı merak ediliyor. 1996-2001 tarihler arasında izleyici karşısına çıkan Çılgın Bediş, hala hafızalarda... Türk televizyon tarihinin en sevilen dizilerinden biri olan Çılgın Bediş'in oyuncu kadrosunda Yonca Evcimik, Cenk Torun, Çiçek Dilligil, Selahattin Taşdöğen, Ayten Uncuoğlu, Sonay Aydın gibi oyuncular yer alıyordu. 90'lı yılların kült gençlik dizisi Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın son hali ve yeni hayatıyla gündemde. Estetikle bambaşka biri haline dönüşen Aydın, 'Yalnızca burnumu yaptırdım ve saç rengimi değiştirdim' diyor.


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