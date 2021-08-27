Çılgın Bediş'in Banu'su öyle böyle değişmedi gören dönüp bir daha baktı! Son haliyle şaşırtan Sonay Aydın şimdilerde bakın ne yapıyor...

Çılgın Bediş'in "Banu"su, Sonay Aydın değişimine ilişkin açıklama yapmış ve söz konusu açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Geçen seneler içinde her şeyin değiştiği gibi ben de değiştim. Gelen tepkilerin hep pozitif olması çok güzel"

