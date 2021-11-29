Haberler Medya Videoları Ali Babacan'dan ABD'nin fonladığı Medyascope'a övgü: Özgür medya

Ali Babacan'dan ABD'nin fonladığı Medyascope'a övgü: Özgür medya

Ali Babacan'dan ABD'nin fonladığı Medyascope'a övgü: Özgür medya
29.11.2021 15:14
Ana Sayfa 01:43
Mustafa Cengiz'e son veda
Ana Sayfa 00:26
İmranlı'da feci kaza! Belediye...
Ana Sayfa 01:03
Lodos hayatı felç etti! Kritik...
Ana Sayfa 01:32
İbrahim Tatlıses'te ünlü...
Ana Sayfa 04:41
Bergüzar çocuklarıyla ev...
Ana Sayfa 00:46
Vatan haini Başkan Erdoğan'ı...
Ana Sayfa 00:58
Polis ekiplerinin uyarılarına...
Ana Sayfa 01:36
Milyonlarca kişiyi...
Ana Sayfa 00:35
Hava sıcaklığının geceleri...
Ana Sayfa 01:30
Meclis'te yoğun mesai
Ana Sayfa 03:04
Asgari ücrette son gelişmeler...
Ana Sayfa 01:21
2023'te yeni başarı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz aylarda ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı tarafından yüz binlerce dolar fonlandığı ortaya çıkan Medyascope’a övgü dolu sözler kullandı. Babacan, ABD tarafından fonlanan Youtube ve podcast kanalı için "Özgür medya demokrasinin ana taşıyıcılarından birisidir. Medyascope’un yayın çizgisini tebrik ediyoruz" sözlerini sarf etti. Batı'dan yüz binlerce dolar para alan Ruşen Çakır'ın başında olduğu Medyascope, her gün yalan ve yanlış algıya yönelik yayınlarıyla Batı'nın tetikçiliğini yapıyor. Haberin detayları...

Medya Videoları
SON DAKİKA