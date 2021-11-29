Ali Babacan'dan ABD'nin fonladığı Medyascope'a övgü: Özgür medya

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz aylarda ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı tarafından yüz binlerce dolar fonlandığı ortaya çıkan Medyascope’a övgü dolu sözler kullandı. Babacan, ABD tarafından fonlanan Youtube ve podcast kanalı için "Özgür medya demokrasinin ana taşıyıcılarından birisidir. Medyascope’un yayın çizgisini tebrik ediyoruz" sözlerini sarf etti. Batı'dan yüz binlerce dolar para alan Ruşen Çakır'ın başında olduğu Medyascope, her gün yalan ve yanlış algıya yönelik yayınlarıyla Batı'nın tetikçiliğini yapıyor. Haberin detayları...