İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl öldü mü? Sivas Valisi acı haberi duyurdu!

Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre, aralarında İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın da bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sivas-İmranlı kara yolunun 94. kilometresinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BIR 240 plakalı otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Aralarında İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın da olduğu yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Açıl yaşamını yitirdi.

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