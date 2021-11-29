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İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl öldü mü? Sivas Valisi acı haberi duyurdu!

İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl öldü mü? Sivas Valisi acı haberi duyurdu!
29.11.2021 14:40 - Son Güncelleme: 29.11.2021 14:46
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İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl öldü mü? Sivas Valisi acı haberi duyurdu! Sivas’ın İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl, İmranlı yakınlarında trafik kazası geçirdi. Açıl yaşamını yitirdi.

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Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre, aralarında İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın da bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sivas-İmranlı kara yolunun 94. kilometresinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BIR 240 plakalı otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Aralarında İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın da olduğu yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Açıl yaşamını yitirdi.

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