RAMAZAN İMSAKİYE
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Maraşlı 17. bölüm fragmanı izle yayınlandı! "Vicdanın konuştukça acın daha da artacak Maraşlı..."

Maraşlı 17. bölüm fragmanı izle yayınlandı!
07.05.2021 18:14
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Başrollerini Alina Boz ile Burak Deniz’in üstlendiği, Atv’nin sevilen dizisi Maraşlı son bölümüyle nefes kesti. Reyting rekortmeni dizinin yayınlanan 17. bölüm fragmanı ise izleyicinin heyecanını kat kat artırdı. "Vicdanın konuştukça acın daha da artacak Maraşlı..." sözleri merakla beklenen fragmana damga vurdu. İşte Maraşlı 17. bölüm fragmanı…


Hilal, Necati'yi vurur. Maraşlı, can çekişmekte olan Necati'yi, Mahur'a verdiği zehirin panzehirini söylemesi için zorlar. Baygın olan Mahur'u, Maraşlı nasıl kurtaracaktır?

İlhan'dan, babasını Necati'nin öldürdüğünü öğrenen Savaş, dehşete kapılır. Necati hastanededir. Savaş, Necati'yi bulur ve ondan hesap sorar. Necati'nin, Mahur'a olan zaafını bilen Savaş, Mahur'un canını almaya geldiğini söyler. Necati panikler, Mahur zarar görsün istemez. Savaş'ın, Mahur'la ilgili planı nedir? Necati, Savaş'a gerçekleri anlatacak mıdır?

Mahur; Maraşlı'nın, Necati'yi vurduğuna inanmasa da şüphelenir. Necati'nin nasıl vurulduğunu Mahur'a açıklayamayan Maraşlı ise istihbarattan ayrılmaya ve her şeyi Mahur'a anlatmaya karar verir. Maraşlı, büyük kararını uygulayabilecek midir?

Maraşlı Videoları