RAMAZAN İMSAKİYE
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Maraşlı 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Senin ağabeyin bir hain!"

Maraşlı 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı:
09.05.2021 18:03
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Yapımını ‘’TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği büyük beğeni toplayan dizi “Maraşlı” kısa sürede fenomen oldu. Dizinin başrol oyuncuları Burak Deniz ve Alina Boz'un arasında Maraşlı 17. bölümde neler yaşanacak merak ediliyor. Maraşlı 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda, "Senin ağabeyin bir hain!" sözü dikkat çekiyor. İşte ATV'nin sevilen dizisi Maraşlı 17. bölüm 2. fragmanı...


MARAŞLI 17. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hilal, Necati'yi vurur. Maraşlı, can çekişmekte olan Necati'yi, Mahur'a verdiği zehirin panzehirini söylemesi için zorlar. Baygın olan Mahur'u, Maraşlı nasıl kurtaracaktır?

İlhan'dan, babasını Necati'nin öldürdüğünü öğrenen Savaş, dehşete kapılır. Necati hastanededir. Savaş, Necati'yi bulur ve ondan hesap sorar. Necati'nin, Mahur'a olan zaafını bilen Savaş, Mahur'un canını almaya geldiğini söyler. Necati panikler, Mahur zarar görsün istemez. Savaş'ın, Mahur'la ilgili planı nedir? Necati, Savaş'a gerçekleri anlatacak mıdır?

Mahur; Maraşlı'nın, Necati'yi vurduğuna inanmasa da şüphelenir. Necati'nin nasıl vurulduğunu Mahur'a açıklayamayan Maraşlı ise istihbarattan ayrılmaya ve her şeyi Mahur'a anlatmaya karar verir. Maraşlı, büyük kararını uygulayabilecek midir?

Maraşlı Videoları