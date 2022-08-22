MasterChef'in eski yarışmacısı Hamza Mercimek'ten üzen haber!

Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde; geçen senenin yarışmacıları, yeni sezon kadrosuyla bir araya geldi. MasterChef 2021 ana kadrosunda yer alan Hamza Mercimek de yayına hastalığı nedeniyle uzaktan bağlantı yoluyla katıldı. MasterChef Hamza'nın hastalığı da merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları "Hamza Mercimek'in hastalığı nedir?", "Hamza Mercimek kimdir?" sorularının yanıtını aratırken fenomen yarışmacıdan beklenmedik bir paylaşım geldi. Mercimek, hasta yatağından son halini paylaşarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte Hamza Mercimek'in son sağlık durumu...