Haberler Magazin Videoları MasterChef'in eski yarışmacısı Hamza Mercimek'ten üzen haber!

MasterChef'in eski yarışmacısı Hamza Mercimek'ten üzen haber!

MasterChef'in eski yarışmacısı Hamza Mercimek'ten üzen haber!
22.08.2022 23:03 - Son Güncelleme: 22.08.2022 23:03

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:19
Zeynep Tokuş buzlu su içinde...
Magazin 00:05
Alişan ve minik kızı Eliz'in...
Magazin 01:20
Salako'nun yıldızı Meral...
Magazin 00:13
Özcan Deniz sevgilisi Samar...
Magazin 00:15
Nur Fettahoğlu küvetten...
Magazin 00:28
Fahriye Evcen siyah bikinili...
Magazin 00:30
Bergüzar Korel "40'a son 9"...
Magazin 00:23
Dilan Çiçek Deniz ve...
Magazin 00:29
Mehmet Yalçınkaya Yemekteyiz...
Magazin 08:30
Zahide Yetiş deniz kenarından...
Magazin 00:35
Serap Paköz'ün sır gibi...
Magazin 00:27
Şarkıcı Emrah çocuklarıyla...

Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde; geçen senenin yarışmacıları, yeni sezon kadrosuyla bir araya geldi. MasterChef 2021 ana kadrosunda yer alan Hamza Mercimek de yayına hastalığı nedeniyle uzaktan bağlantı yoluyla katıldı. MasterChef Hamza'nın hastalığı da merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları "Hamza Mercimek'in hastalığı nedir?", "Hamza Mercimek kimdir?" sorularının yanıtını aratırken fenomen yarışmacıdan beklenmedik bir paylaşım geldi. Mercimek, hasta yatağından son halini paylaşarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte Hamza Mercimek'in son sağlık durumu...

Magazin Videoları
SON DAKİKA