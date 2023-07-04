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Zaniolo, Aleyna Kalaycıoğlu'ndan kalayı yedi! Güzelleri takipten çıkarttı...

Zaniolo, Aleyna Kalaycıoğlu'ndan kalayı yedi! Güzelleri takipten çıkarttı...
04.07.2023 11:14

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Çapkınlığıyla adından söz ettiren Galatasaraylı Zaniolo’ya son dönemlerde adının sıkça anıldığı Aleyna Kalaycıoğlu, “Dur” dedi. Kalaycıoğlu, Zaniolo’nun Instagram’da takip ettiği Türk güzelleri bir bir takipten çıkarttırdı...

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Türkiye'ye geldiği andan itibaren Türk güzellerle adı anılan Galatasaray'ın yıldız ismi Zaniolo, çapkınlık günlerini geride bıraktı.

Daha önce adı oyuncu Burcu Özberk'le anılan ve sosyal medyadan takibe başlayan yıldız futbolcu gönlünü Aleyna Kalaycıoğlu'na kaptırdı.

Yeni aşka yelken açan ikili sosyal medyadan birbirlerini takibe başladı.

AŞK BACAYI SARDI!
Kalaycıoğlu'nun ünlü futbolcunun oturduğu AVM'de sık sık görüntülenmesi, Galatasaray maçından paylaşımlar yapması aşk iddialarını güçlendirmişti. Nicolò Zaniolo'nun, Aleyna Kalaycıoğlu'nun fotoğraflarını beğeni yağmuruna tutması da iddiaları güçlendiren bir diğer detaydı. Kalaycıoğlu'nun da Zaniolo'nun fotoğrafına sarı kalp emojisi koyarak yorum yapması dikkatlerden kaçmamıştı.

TEK KALEMDE SİLDİ!
Aşıklardan bir hamle daha geldi. İddialara göre, çapkınlık defteri kabarık olan Zaniolo, Kalaycıoğlu'ndan kalayı yedi.

Türk güzelleri takip eden futbolcuyu uyaran Kalayacıoğlu, Burcu Özberk ve Elif Yılmaz gibi isimleri takipten çıkarttırdı.

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