Zaniolo, Aleyna Kalaycıoğlu'ndan kalayı yedi! Güzelleri takipten çıkarttı...

Türkiye'ye geldiği andan itibaren Türk güzellerle adı anılan Galatasaray'ın yıldız ismi Zaniolo, çapkınlık günlerini geride bıraktı.

Daha önce adı oyuncu Burcu Özberk'le anılan ve sosyal medyadan takibe başlayan yıldız futbolcu gönlünü Aleyna Kalaycıoğlu'na kaptırdı.

Yeni aşka yelken açan ikili sosyal medyadan birbirlerini takibe başladı.

AŞK BACAYI SARDI!

Kalaycıoğlu'nun ünlü futbolcunun oturduğu AVM'de sık sık görüntülenmesi, Galatasaray maçından paylaşımlar yapması aşk iddialarını güçlendirmişti. Nicolò Zaniolo'nun, Aleyna Kalaycıoğlu'nun fotoğraflarını beğeni yağmuruna tutması da iddiaları güçlendiren bir diğer detaydı. Kalaycıoğlu'nun da Zaniolo'nun fotoğrafına sarı kalp emojisi koyarak yorum yapması dikkatlerden kaçmamıştı.

TEK KALEMDE SİLDİ!

Aşıklardan bir hamle daha geldi. İddialara göre, çapkınlık defteri kabarık olan Zaniolo, Kalaycıoğlu'ndan kalayı yedi.

Türk güzelleri takip eden futbolcuyu uyaran Kalayacıoğlu, Burcu Özberk ve Elif Yılmaz gibi isimleri takipten çıkarttırdı.