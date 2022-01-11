Müge Anlı'nın yakın arkadaşı Zahide Yetiş'in eşi ve oğlunu gören hayret ediyor ikiz gibiler: 'Zahide kocasını doğurmuş...'
Müge Anlı'nın yakın arkadaşı Zahide Yetiş'in eşi ve oğlunu gören hayret ediyor, ikiz gibi görünen baba - oğula sosyal medyada, "Zahide kocasını doğurmuş" yorumları yapılıyor. 2014 yılında dünyaevine girdiği Cem Arısoy ile mutlu evliliğini Aras adını verdiği evladı ile taçlandıran Zahide Yetiş, Instagram'ı aktif kullanıyor. Şahsi hesabından oğlu Aras'la sık sık paylaşımda bulunan Zahide Yetiş'in kocasını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.
'ZAHİDE KOCASINI DOĞURMUŞ...'
Müge Anlı'nın yakın arkadaşı Zahide Yetiş'in eşi ve oğlunu gören hayret ediyor, baba - oğul ikiz gibiler...
979 yılında Viyana'da dünyaya geldi. Liseyi İzmir Özel Fatih Koleji'nde okudu. Dokuz Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümü'nden mezun oldu. TRT'de çocukluk döneminde seslendirmeler yaptı. Birçok programda sunuculuk yaptı. 2009-2014 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Doktorum programıyla tanındı.
Daha sonra 2013-2015 yılları arasında Atv'de yayınlanan Zahide ile Yetiş Hayata isimli programın sona ermesinden sonra, 7 Aralık 2015'ten 12 Haziran 2020'ye kadar Show TV'de hafta içi her sabah yayımlanan Zahide Yetiş'le programını sundu ayrıca "Dinle! Hayat Sana Fısıldıyor!" başlıklı bir kitap yazdı.