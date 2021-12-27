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Yine ayrıldılar! Gökhan Göz, Fatoş Yelliler'in pılını pırtısını toplayıp ateşe verip yaktı!

Yine ayrıldılar! Gökhan Göz, Fatoş Yelliler'in pılını pırtısını toplayıp ateşe verip yaktı!
27.12.2021 11:10

OTOMATİK OYNAT

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Berdan Mardini'ye ihanet eden Fatoş'un mesajlarını ifşa etmişti... Yine ayrıldılar Gökhan Göz, Fatoş'a ait her şeyi sokağa atıp yaktı... Yasak aşk itirafı 'mezhepsiz' açıklaması derken magazin gündemine bomba gibi düşen yasak aşkta sular durulmuyor. Türkücü Berdan Mardini'nin geçtiğimiz mart ayında boşandığı Fatoş Yelliler üç kere ayrıldığı Gökhan Göz ile barışmıştı. Ancak ilişki uzun sürmedi, geçtiğimiz hafta doğum günü partisi veren ikili yine ayrıldı. Gökhan Göz, Fatoş Yelliler'e ait ne varsa sokakta yaktı.

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