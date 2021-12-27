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Haberler Magazin Berdan Mardini'ye ihanet eden Fatoş Yelliler'in mesajlarını ifşa etmişti yine ayrıldılar! Gökhan Göz, Fatoş'a ait ne varsa sokağa atıp yaktı

Berdan Mardini'ye ihanet eden Fatoş Yelliler'in mesajlarını ifşa etmişti yine ayrıldılar! Gökhan Göz, Fatoş'a ait ne varsa sokağa atıp yaktı

Berdan Mardini'ye ihanet eden Fatoş'un mesajlarını ifşa etmişti... Yine ayrıldılar Gökhan Göz, Fatoş'a ait her şeyi sokağa atıp yaktı... Yasak aşk itirafı 'mezhepsiz' açıklaması derken magazin gündemine bomba gibi düşen yasak aşkta sular durulmuyor. Türkücü Berdan Mardini'nin geçtiğimiz mart ayında boşandığı Fatoş Yelliler üç kere ayrıldığı Gökhan Göz ile barışmıştı. Ancak ilişki uzun sürmedi, geçtiğimiz hafta doğum günü partisi veren ikili yine ayrıldı. Gökhan Göz, Fatoş Yelliler'e ait ne varsa sokakta yaktı.

27.12.2021 10:18 - Son Güncelleme: 27.12.2021 11:11
Berdan Mardini’ye ihanet eden Fatoş Yelliler’in mesajlarını ifşa etmişti yine ayrıldılar! Gökhan Göz, Fatoş’a ait ne varsa sokağa atıp yaktı

Berdan Mardini'ye ihanet eden Fatoş Yelliler'in mesajlarını ifşa etmişti yine ayrıldılar! Gökhan Göz, Fatoş'a ait ne varsa sokağa atıp yaktı. Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ile sevgili olmasıyla tanınan Gökhan Göz, türkücü Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ile bir küs bir barışık ilişki yaşıyor.

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Berdan Mardini’ye ihanet eden Fatoş Yelliler’in mesajlarını ifşa etmişti yine ayrıldılar! Gökhan Göz, Fatoş’a ait ne varsa sokağa atıp yaktı

Üç kere ayrılan ikili geçtiğimiz günlerde barışmıştı. Ancak bu barışmada çok uzun sürmedi ve bu sefer ortalık karıştı.

Berdan Mardini’ye ihanet eden Fatoş Yelliler’in mesajlarını ifşa etmişti yine ayrıldılar! Gökhan Göz, Fatoş’a ait ne varsa sokağa atıp yaktı

Geçtiğimiz günlerde ayrılan ve ardından tekrar barışan Gökhan Göz ve Fatoş Yelliler cephesinde sular durulmuyor. Sevgilisi Fatoş Yelliler'in kendisini aldattığını ima eden Göz sevgilisine aldığı eşyaların hepsini sokakta yaptı.

Berdan Mardini’ye ihanet eden Fatoş Yelliler’in mesajlarını ifşa etmişti yine ayrıldılar! Gökhan Göz, Fatoş’a ait ne varsa sokağa atıp yaktı

"KANI BOZUK BİR KİŞİ"

Gökhan Göz açıklamasında ise "Sevgimin aşkımın peşinden gözümü karartarak gittim. Bir çok şeyi kabul edilemez olsa da sineme çektim. Lakin köpek b.k yemekten vazgeçmez. Kanı bozuk bir kişi ruhumuzu ve kalbimizi koordineli bir şekilde kullandı geçmişi silmişken hali hazırda yine aynı rezilliklere kendimi ailemi ve sevenlerimi düşürdüğüm için çok üzgünüm hepsinden özür dileyerek hayatıma yeni ve üçüncü gözü açık olarak devam edeceğime yemin ederim. Ben bu oyuna alet oldum belki herkes parasıyla satın aldı bazı şeyleri ama ben duygularımla sevgimle aşkımla teslim olmuştum. Bundan sonra geçmişimde anılmış her kim varsa artık bir çizik çektim... Herkes yaptığı hataların ve vebalin bedelini er yada geç ödeyecektir. İhanetin telafisi, k..peliğin bahanesi olmaz" dedi.

Berdan Mardini’ye ihanet eden Fatoş Yelliler’in mesajlarını ifşa etmişti yine ayrıldılar! Gökhan Göz, Fatoş’a ait ne varsa sokağa atıp yaktı

SEVGİLİSİNİ İFŞA ETTİ

Gökhan Göz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sevgilisi Fatoş Yelliler'in evli insanlar ile mesajlaşmalarını da ifşa etti. Göz, söz konusu mesajlarda Yelliler'in kendisini aldattığını ileri sürdü.

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