Gönül Dağı'nın Ramazan'ı dizide Asuman'a gerçekte de ona sırılsıklam aşık! İşte Cihat Süvarioğlu'nun aklını başından alan sevgilisi

Gönül Dağı dizisinde Ramazan karakteri izleyici tarafından merak ediliyor. TRT 1 ekranlarının sevilen işlerinden biri olan Gönül Dağı Gülsim Ali, Berk Atan, Ecem Özkaya, Ali Düşenkalkar gibi isimleri kadrosunda bulundururken kendi yıldızlarını da yarattı. Onlardan biri de Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu. Yakışıklı oyuncu Cihat Süvarioğlu tarafından canlandırılan Ramazan karakteri çevresindekiler tarafından sevilen ve hayallerinin peşinden giden bir karakter. Ramazan karakteriyle birlikte Cihat Süvarioğlu hakkında en çok merak edilenlerden biri de sevgilisiydi ve nihayet gerçek aşkı ortaya çıktı. İşte Cihat Süvarioğlu'nun sevgilisi.