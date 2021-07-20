Yeşilcam’ın usta ismi Necla Nazır’ın bakın nereli çıktı!

Delisin'in Alev'i Necla Nazır bakın nereli çıktı! Duyan şaştı kaldı... Kadrosunda Tarık Akan, Adile Naşit, Ayşen Gruda, Hulusi Kentmen, İhsan Yüce, Ali Şen'in yer aldığı Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Delisin'de Alev karakterini canlandıran Necla Nazır'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 1976 yılında ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur ile nikah masasına oturan ve 2008 yılında evliliğini sonlandıran Necla Nazır'ın özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Necla Nazır nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Nazır'ın memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Yeşilçam yıldızı Necla Nazır'ın memleketi…

NECLA NAZIR

Yunanistan'ın İskeçe şehrinde doğdu.