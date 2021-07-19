Dilan Çiçek Deniz’den bikini şov! Tatil pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Dilan Çiçek Deniz'den bikini şov! Reklam yönetmeni Thor Saevarsson'la aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz, Bodrum Yalıkavak'ta sevgilisi ile objektiflere yakalanmış ve uzun süre gündem olmuştu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, şimdi ise Instagram paylaşımıyla adından söz ettirdi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, bikinisi ile gün batımında verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Deniz'in paylaşımı kısa sürede gündem olarak sosyal medyaya damga vurdu. İşte Dilan Çiçek Deniz'in tatil pozları...