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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023, 20:14 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2023, 20:15

Yeşilçam'ın güzel yıldızı meğer Hakan Ural'ın annesiymiş!

Ünlü sanatçı Sibel Can'dan 1999 yılında boşanan oyuncu Hakan Ural, sosyal medya hesabı Instagram'dan çocukluk yıllarına ait fotoğraflarını paylaştı. "Ben de çocukmuşum. Annem de varmış" diyen Hakan Ural'ın paylaşımını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şimdilerde sunuculuk yapan Hakan Ural'ın babası Selçuk Ural'ın dışında meğer annesi de ünlü yıldızmış... Yeşilçam yıldızı Ceyhan Cem'in oğlu olan Hakan Ural'ı babası Selçuk Ural, oğlunu 16 yaşına kadar kabul etmemiştir. Babası ile arası hiçbir zaman iyi olmayan Hakan Ural annesinin cenazesine dahi katılmayan Selçuk Ural'a sitem etmişti.

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