Haberler Magazin Videoları Yeşilçam’ı güzelliğiyle sallayan Gülşen Bubikoğlu spor tarzıyla beğeni topladı! Son haline bakın paylaşımı gören yine mest oldu

Yeşilçam’ı güzelliğiyle sallayan Gülşen Bubikoğlu spor tarzıyla beğeni topladı! Son haline bakın paylaşımı gören yine mest oldu

Yeşilçam’ı güzelliğiyle sallayan Gülşen Bubikoğlu spor tarzıyla beğeni topladı! Son haline bakın paylaşımı gören yine mest oldu
16.02.2022 10:34

OTOMATİK OYNAT

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Yaz Bekarı, Gırgıriye, Ölmeyen Şarkı, Cici Kız, Alev Alev filmleriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu, özellikle Tarık Akan ile birlikte başrolünü üstlendiği yapımlarla sık sık adından söz ettirmişti. 1974 yılında Türker İnanoğlu ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten Zeynep adında bir kız çocuğu dünyaya getiren Bubikoğlu, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulmuştu. Dillere destan güzelliğiyle kendine hayran bırakan oyuncu, şimdi ise son haliyle gündeme geldi. Son halini sosyal medya hesabında yayınlayan Bubikoğlu, paylaşımına "Yürümek için güzel bir hava" notunu ekledi. İşte spor tarzıyla beğeni toplayan Yeşilçam'ın güzeller güzeli yıldızının son hali...

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