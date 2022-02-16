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Selin Genç havuz başında paylaştı! Güzelliğiyle baş döndürdü

Selin Genç havuz başında paylaştı! Güzelliğiyle baş döndürdü
16.02.2022 01:10 - Son Güncelleme: 16.02.2022 01:16

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Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Gülten karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Selin Genç, geçen haftalarda yapıma veda etmişti. Oyunculuğuyla sık sık adından söz ettiren Genç, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Derin göğüs dekoltesi ve mini eteğiyle objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, havuz başında verdiği iddialı pozları Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte Selin Genç'in o pozları...

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