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Haberler Magazin Yeşilçam’ın güzeller güzeli yıldızı Gülşen Bubikoğlu spor tarzıyla beğeni topladı! Son haline bakın paylaşımı gören yine mest oldu

Yeşilçam’ın güzeller güzeli yıldızı Gülşen Bubikoğlu spor tarzıyla beğeni topladı! Son haline bakın paylaşımı gören yine mest oldu

Yaz Bekarı, Gırgıriye, Ölmeyen Şarkı, Cici Kız, Alev Alev filmleriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu, özellikle Tarık Akan ile birlikte başrolünü üstlendiği yapımlarla sık sık adından söz ettirmişti. 1974 yılında Türker İnanoğlu ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten Zeynep adında bir kız çocuğu dünyaya getiren Bubikoğlu, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulmuştu. Dillere destan güzelliğiyle kendine hayran bırakan oyuncu, şimdi ise son haliyle gündeme geldi. Son halini sosyal medya hesabında yayınlayan Bubikoğlu, paylaşımına "Yürümek için güzel bir hava" notunu ekledi. İşte spor tarzıyla beğeni toplayan Yeşilçam'ın güzeller güzeli yıldızının son hali...

16.02.2022 00:08 - Son Güncelleme: 16.02.2022 00:08
Yeşilçam’ın güzeller güzeli yıldızı Gülşen Bubikoğlu spor tarzıyla beğeni topladı! Son haline bakın paylaşımı gören yine mest oldu

1973 yılında Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmada Necla Nazır'ın ardından ikinci olan ve sinemayla tanışan Gülşen Bubikoğlu, hem oyunculuğu hem özel hayatı hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi.

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Yeşilçam’ın güzeller güzeli yıldızı Gülşen Bubikoğlu spor tarzıyla beğeni topladı! Son haline bakın paylaşımı gören yine mest oldu

1974 yılında Türker İnanoğlu ile birlikte sessiz sedasız nikah masasına oturan oyuncu, bu evliliğin ardından Erler Film'in bir numaralı kadın yıldız oyuncusu oldu.

Yeşilçam’ın güzeller güzeli yıldızı Gülşen Bubikoğlu spor tarzıyla beğeni topladı! Son haline bakın paylaşımı gören yine mest oldu

Performansıyla hem seyircinin beğenisini kazanan hem de Türk sinemasının yıldızları arasında özel bir yer edinen oyuncu, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geldi.

Yeşilçam’ın güzeller güzeli yıldızı Gülşen Bubikoğlu spor tarzıyla beğeni topladı! Son haline bakın paylaşımı gören yine mest oldu

Sosyal medyayı aktif kullanan Bubikoğlu, son yayınladığı fotoğrafla yine çok konuşuldu. Son halini sosyal medya hesabında yayınlayan Bubikoğlu, paylaşımına "Yürümek için güzel bir hava" notunu ekledi.

Yeşilçam’ın güzeller güzeli yıldızı Gülşen Bubikoğlu spor tarzıyla beğeni topladı! Son haline bakın paylaşımı gören yine mest oldu

Spor tarzıyla dikkat çeken Yeşilçam yıldızı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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