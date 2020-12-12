Yeşilçam'a Gardrop Fuat karakteriyle damga vuran Ünal Gürel bakın nereliymiş! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı...

Yeşilçam'a Gardrop Fuat karakteriyle damga vurmuştu Ünal Gürel. Usta oyuncunun memleketi merak konusu oldu. Yeşilçam'da Kemal Sunal filmlerinde karşımıza Gardrop Fuat, Barut Osman rolleriyle çıkan Ünal Gürel, Yeşilçam'ın sevilen oyuncuları arasında... Unutulmaz filmlerde oynayan ve özellikle Gardrop Fuat rolüyle hafızalara kazınan Ünal Gürel yıllar sonra tekrar gündeme geldi. Peki, Yeşilçam'ın efsane ismi Ünal Gürel kimdir? İşte Ünal Gürel'in hayatı ve oyunculuk kariyerine dair merak edilen tüm bilgiler...

Yeşilçam filmlerinin sevilen ismi Ünal Gürel...Bugüne kadar onlarca filmde rol aldı. Gardrop Fuat filminde Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Ünal Gürel'in memleketi bir kez daha sosyal medya gündeminde...

Gardrop Fuat, Karbonat Erol, Karamürselli Deli Hamdi, Fatsalı Osman, Barut Osman, Kerpeten Hüsnü… Ünal Gürel onlarca sevilen karaktere hayat verdi. Hafızalara kazınan rolleri canlandıran Ünal Gürel özellikle Gardrop Fuat rolüyle dikkat çekmişti. Sanat yaşamına tiyatroyla başlayan Ünal Gürel, çeşitli topluluklarda görev yaptı. 1950'li yıllarda Ankara Devlet Konservatuarı (Hacettepe Üniversitesi) Şan Bölümüne girdi. Tiyatronun dışında, 1964 yılında kamera karşısına geçerek, sinema filmlerinde de rol alan sanatçı, aynı zamanda seslendirme çalışmaları yaptı. Özellikle Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Komedi ağırlıklı filmlerde yardımcı oyuncu olarak rol almıştır. 8 Nisan 2002 tarihinde kalp yetmezliği sonucu 67 yaşında vefat eden Gürel, Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

Peki, Ünal Gürel nereli? Kemal Sunal filmlerinin efsane ismi Gardrop Fuat'ı canlandıran Ünal Gürel'in memleketi Sakarya'dır.