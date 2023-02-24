Yeşilçam yıldızı Şerif Sezer'in kızı çıka çıka bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Hiç çaktırmamışlar ama meğer...

Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Beril Pozam, İrem Altuğ gibisi isimleri barındıran Yalı Çapkını sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Arka Sokaklar, İyilik gibi dizilerinde olduğu Cuma akşamı reytinglerde aradan sıyrılmayı başaran Yalı Çapkını'nın yeni bölümlerinde neler olacağı merak konusu. Öte yandan dizinin oyuncuları da herkesçe merak ediliyor. Onlardan biri de dizinin Hattuç Hala'sı Şerif Sezer, Usta oyuncu hakkında araştırma yapanlar kızının kendisi gibi oyuncu olduğunu görünce inanamadı. İşte başta Şerif Sezer olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.