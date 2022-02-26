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Yasmin Erbil’den Melis Sezen’e gönderme! ‘’Tutuyorum çünkü elimde şuan dekoltem ve ben’’

Yasmin Erbil’den Melis Sezen’e gönderme! ‘’Tutuyorum çünkü elimde şuan dekoltem ve ben’’
26.02.2022 00:27 - Son Güncelleme: 26.02.2022 00:44

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Yasmin Erbil’den Melis Sezen’e gönderme! Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran Melis Sezen, geçen aylarda katıldığı bir ödül törenine hem derin dekolteli kıyafeti hem de ödülü için kurduğu "Tutuyorum çünkü elimde şu an" cümlesiyle damga vurmuştu. Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil ise sosyal medya hesabında yaptığı derin dekolteli paylaşımında Melis Sezen'in ödül konuşması ve kıyafetine göndermede bulundu. Erbil'in paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. İşte Yasmin Erbil'in o paylaşımı...

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