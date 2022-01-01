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Yasemin Sakallıoğlu’nun eşi bakın kim çıktı!

Yasemin Sakallıoğlu’nun eşi bakın kim çıktı!
01.01.2022 23:09

OTOMATİK OYNAT

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Hayatlarımıza sosyal medya fenomeni olarak giren Yasemin Sakallıoğlu sonrasında coştu da coştu. Sempatik tavırlarıyla kalpleri çalan Yasemin Sakallıoğlu sonrasında kendisini beyaz perdeye attı. Türkiye'nin sayılı kadın komedyenlerinden biri olan Yasemin Sakallıoğlu O Ses Yılbaşı programındaki performansıyla da herkesi büyüledi. Yasemin Sakallıoğlu hakkında araştırma yapanlar eşinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte başta Yasemin Sakallıoğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.

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YASEMİN SAKALLIOĞLU'NUN EŞİ BURAK YIRTAR

Elazığ doğumlu olan Burak Yırtar, "Vay Başıma Gelenler", "Babam ve Ailesi", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Acı Aşk", "Umutsuz Ev Kadınları", "Sihirli Annem", "Sevdaluk", "Lale Devri" gibi birçok dizi ve filmin set arkasında çalıştı.

Yasemin Sakallıoğlu'nun eşi çıka çıka bakın kim çıktı o da ünlü! O Ses Türkiye Yılbaşı programını sallayan Yasemin...

Burak Yırtar ayrıca, "Vay Başıma Gelenler", "Şen Yuva", "Bir Bulut Olsam", "Kuzey Rüzgarı" gibi yapımlarda da oyuncu olarak yer aldı.

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