Yasemin Sakallıoğlu’nun eşi bakın kim çıktı!

Hayatlarımıza sosyal medya fenomeni olarak giren Yasemin Sakallıoğlu sonrasında coştu da coştu. Sempatik tavırlarıyla kalpleri çalan Yasemin Sakallıoğlu sonrasında kendisini beyaz perdeye attı. Türkiye'nin sayılı kadın komedyenlerinden biri olan Yasemin Sakallıoğlu O Ses Yılbaşı programındaki performansıyla da herkesi büyüledi. Yasemin Sakallıoğlu hakkında araştırma yapanlar eşinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte başta Yasemin Sakallıoğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.