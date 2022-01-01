Yasemin Sakallıoğlu’nun eşi bakın kim çıktı!

YASEMİN SAKALLIOĞLU'NUN EŞİ BURAK YIRTAR

Elazığ doğumlu olan Burak Yırtar, "Vay Başıma Gelenler", "Babam ve Ailesi", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Acı Aşk", "Umutsuz Ev Kadınları", "Sihirli Annem", "Sevdaluk", "Lale Devri" gibi birçok dizi ve filmin set arkasında çalıştı.

Burak Yırtar ayrıca, "Vay Başıma Gelenler", "Şen Yuva", "Bir Bulut Olsam", "Kuzey Rüzgarı" gibi yapımlarda da oyuncu olarak yer aldı.