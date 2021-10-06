Yasak aşkın belgesi fotoğraflar ortaya çıktı! Burak Sergen'den aldatan eşi Nihan Ünsal'a ilk hamle! Eski eş Işıl Sergen'de...

Burak Sergen'den 4 aylık eşi Nihan Ünsal'ın ihaneti sonrası ilk hamle geldi! Yeni tip koronavirüsten kurtulan ünlü oyuncu Burak Sergen, bu kez ihanet şokuyla sarsıldı. Ünlü oyuncunun dört ay önce evlendiği eşi Nihan Ünsal, İzmirli sevgilisi Özer Kocer’le kaçamakta yakalandı. Konuyla ilgili Burak Sergen cephesinden ilk hamle geldi. Burak Sergen'in eski eşi Işıl Sergen de yaşananların ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunmayı ihmal etmedi ve eski eşine destek oldu. Nihan Ünsal'ın ise yasak aşkının görüntüsü ortaya çıktı. İşte son günlerin çok konuşulan magazin olayında yaşanan yeni gelişmeler...