Burak Sergen'den 4 aylık eşi Nihan Ünsal'ın ihaneti sonrası ilk hamle geldi! Yasak aşk görüntüleri ortaya çıktı eski eş de sessiz kalmadı
Burak Sergen'den 4 aylık eşi Nihan Ünsal'ın ihaneti sonrası ilk hamle geldi! 1999 - 2018 yılları arasında Işıl Sergen ile evli olan ve bu evlilikten bir de erkek evlada sahip olan Burak Sergen geçtiğimiz aylarda ölümden döndü. Koronavirüse yakalanan ve durumu ağırlaşınca entübe edilen Sergen, yeniden sağlığına kavuştu ve hemen ardından nişanlısı Nihan Ünsal ile nikah masasına oturdu. Ancak çiftin evliliği hakkında ortaya atılan iddia geçtiğimiz günlerde magazin gündeminde şok etkisine neden oldu. İddialar Burak Sergen'in hastanede yattığı dönemde nişanlısı Nihan Ünsal'ın ünlü oyuncuyu İzmirli bir iş adamı ile aldattığı yönündeydi... Konuyla ilgili Burak Sergen cephesinden ilk hamle geldi. Burak Sergen'in eski eşi Işıl Sergen de yaşananların ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunmayı ihmal etmedi ve eski eşine destek oldu. Nihan Ünsal'ın ise yasak aşkının görüntüsü ortaya çıktı. İşte son günlerin çok konuşulan magazin olayında yaşanan yeni gelişmeler...
06.10.2021 11:45
- Son Güncelleme: 06.10.2021 12:18
Covid-19'u yendikten sonra Nihan Ünsal ile nikah masasına oturan Burak Sergen, ihanetle sarsıldı. Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ve hastalığı çok ağır geçiren Burak Sergen, toparlanır toparlanmaz haziran ayında sürpriz bir kararla 28 yaş küçük sevgilisi Nihan Ünsal'la hayatını birleştirmişti.