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Haberler Magazin Burak Sergen'den 4 aylık eşi Nihan Ünsal'ın ihaneti sonrası ilk hamle geldi! Yasak aşk görüntüleri ortaya çıktı eski eş de sessiz kalmadı

Burak Sergen'den 4 aylık eşi Nihan Ünsal'ın ihaneti sonrası ilk hamle geldi! Yasak aşk görüntüleri ortaya çıktı eski eş de sessiz kalmadı

Burak Sergen'den 4 aylık eşi Nihan Ünsal'ın ihaneti sonrası ilk hamle geldi! 1999 - 2018 yılları arasında Işıl Sergen ile evli olan ve bu evlilikten bir de erkek evlada sahip olan Burak Sergen geçtiğimiz aylarda ölümden döndü. Koronavirüse yakalanan ve durumu ağırlaşınca entübe edilen Sergen, yeniden sağlığına kavuştu ve hemen ardından nişanlısı Nihan Ünsal ile nikah masasına oturdu. Ancak çiftin evliliği hakkında ortaya atılan iddia geçtiğimiz günlerde magazin gündeminde şok etkisine neden oldu. İddialar Burak Sergen'in hastanede yattığı dönemde nişanlısı Nihan Ünsal'ın ünlü oyuncuyu İzmirli bir iş adamı ile aldattığı yönündeydi... Konuyla ilgili Burak Sergen cephesinden ilk hamle geldi. Burak Sergen'in eski eşi Işıl Sergen de yaşananların ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunmayı ihmal etmedi ve eski eşine destek oldu. Nihan Ünsal'ın ise yasak aşkının görüntüsü ortaya çıktı. İşte son günlerin çok konuşulan magazin olayında yaşanan yeni gelişmeler...

06.10.2021 11:45 - Son Güncelleme: 06.10.2021 12:18
Burak Sergen’den 4 aylık eşi Nihan Ünsal’ın ihaneti sonrası ilk hamle geldi! Eski eşi de yaşananlara sessiz kalmadı bakın neler dedi

Burak Sergen'den 4 aylık eşi Nihan Ünsal'ın ihaneti sonrası ilk hamle geldi! Eski eşi de yaşananlara sessiz kalmadı, Işıl Sergen bakın neler dedi...

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Burak Sergen’den 4 aylık eşi Nihan Ünsal’ın ihaneti sonrası ilk hamle geldi! Eski eşi de yaşananlara sessiz kalmadı bakın neler dedi

Son olarak Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Haluk Güçlü karakteri ile ekranlarda boy gösteren ardından koronavirüse yakalanarak hayat mücadelesi veren oyuncu Burak Sergen son dönemde zor günler geçiriyor.

Burak Sergen’den 4 aylık eşi Nihan Ünsal’ın ihaneti sonrası ilk hamle geldi! Eski eşi de yaşananlara sessiz kalmadı bakın neler dedi

Covid-19'u yendikten sonra Nihan Ünsal ile nikah masasına oturan Burak Sergen, ihanetle sarsıldı. Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ve hastalığı çok ağır geçiren Burak Sergen, toparlanır toparlanmaz haziran ayında sürpriz bir kararla 28 yaş küçük sevgilisi Nihan Ünsal'la hayatını birleştirmişti.

Burak Sergen’den 4 aylık eşi Nihan Ünsal’ın ihaneti sonrası ilk hamle geldi! Eski eşi de yaşananlara sessiz kalmadı bakın neler dedi

Henüz 4 aylık evli olan çift hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. 32 yaşındaki Nihan Ünsal'ın, eşi Burak Sergen'i aldattığı öne sürüldü. Konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Burak Sergen’den 4 aylık eşi Nihan Ünsal’ın ihaneti sonrası ilk hamle geldi! Eski eşi de yaşananlara sessiz kalmadı bakın neler dedi

Burak Sergen, geçtiğimiz haziran ayında dünyaevine girdiği Nihan Ünsal'la (35) boşanmaya karar verdi. Ünsal'ın, İzmirli bir iş insanıyla yaşadığı ilişkinin fotoğraflarla kanıtlandığı iddialar arasında yer aldı.

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