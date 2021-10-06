Burak Sergen'den 4 aylık eşi Nihan Ünsal'ın ihaneti sonrası ilk hamle geldi! Yasak aşk görüntüleri ortaya çıktı eski eş de sessiz kalmadı

Covid-19'u yendikten sonra Nihan Ünsal ile nikah masasına oturan Burak Sergen, ihanetle sarsıldı. Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ve hastalığı çok ağır geçiren Burak Sergen, toparlanır toparlanmaz haziran ayında sürpriz bir kararla 28 yaş küçük sevgilisi Nihan Ünsal'la hayatını birleştirmişti.